Was bedeutet Solidarität für Sie?

Den Tag der menschlichen Solidarität gibt es seit 2005. Er soll uns die Bedeutung der Solidarität zwischen Menschen und Nationen ins Gedächtnis rufen und dazu beitragen, als Gemeinschaft an unseren sozialen Zielen zu arbeiten. Dieses Jahr findet er in Österreich durch die Initiative “Wir bewegen Österreich - Österreich hilft Österreich” statt und wird am 26.12. begangen.