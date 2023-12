Wie Fersensporn entsteht und was dagegen hilft

Sabine F. (46) ist nicht gerade der sportliche Typ. Zu mehr als einem gemütlichen Spaziergang am Wochenende kann man die Inhaberin eines Friseursalons kaum bewegen. „Ich bin in meinem Job den ganzen Tag auf den Beinen, da bin ich froh, wenn ich in der Freizeit die Füße hochlegen kann“, erklärt die Mittvierzigerin. Ihr Übergewicht ist für sie auch kein Anlass für Sport oder ein Überdenken der Ernährungsgewohnheiten.