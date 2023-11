Wels ist in spätestens zwei Jahren schuldenfrei

Breites Investitions-Spektrum

Der Stadtchef kündigt Investitionen in die Straßen-Infrastruktur, die Kinderbetreuung, Parkanlagen und die Umwelt an: „Die finanzielle Situation für die Städte und Gemeinden ist aufgrund der aktuellen Inflation und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vielfach herausfordernder. Wir investieren deshalb ganz bewusst in die Lebensqualität . Unser Budget erlaubt es uns, viele Vorhaben und soziale Leistungen zu verwirklichen, die in anderen Städten so nicht möglich wären.“