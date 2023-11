Die angesagtesten Städte für junge Reisende

Vielfalt wichtigste Voraussetzung

Was braucht eine Stadt, um die Herzen der Gen-Z zu erobern? Nun, Vielfalt und Gleichberechtigung stehen an erster Stelle. Die 16- bis 27-Jährigen der Generation Z schätzen alle Orte, an denen sie ihre wahre Identität ohne Vorurteile ausleben können. Hohe Queer-Acceptance und Gender-Equality sind keine Kompromisse, sondern Must-haves.