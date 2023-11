Olympia bei ÖFB-Frauen „ein Stück weit ein Thema“!

Der Liga-Verbleib ist das vorrangige Ziel, der Gruppensieg aber zwei Partien vor Schluss genauso in Reichweite: Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam steht in der Nations League am Freitag (21.10 Uhr) in Frankreich vor einer richtungsweisenden Partie. Bei einem Sieg beim großen Favoriten wäre der Drei-Punkte-Polster Frankreichs weggeschmolzen. Damit würde auch Österreichs Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris nicht vorzeitig zu Ende sein ...