Arbeitsplatz: Kopftuch, Kippa und Kreuz verbieten?

Der Europäische Gerichtshof hat am Dienstag entschieden, dass der Arbeitgeber sichtbare religiöse Symbole verbieten darf - damit können Kopftuch, Kippa und das Kreuz um den Hals vom Arbeitsplatz verbannt werden. Welche Regelungen gelten in Ihrem Betrieb und wie stehen Sie dazu? Welche Rolle spielt für Sie die Religionsfreiheit? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!