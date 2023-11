„Wir schämen uns!“ Schalke bittet Fans um Gnade

„Ihr verlangt zurecht Lösungen“

Die Fan-Seele kocht. Und will beruhigt werden. Dachten sich Funktionäre und Mannschaft und richteten zwei offene Briefe an die königsblaue Community. „Wir, Vorstand und Aufsichtsrat, möchten uns nach einem erneut enttäuschenden Wochenende mit diesem Sonder-Mitgliederbrief an Euch wenden“, heißt es darin von der Geschäftsführung: „Uns ist bewusst, dass Ihr aktuell keine großen Reden von Vereinsverantwortlichen hören wollt. Ihr verlangt zu Recht, dass wir Lösungen finden, um die sportliche Krise zu bewältigen.“ Dann die Überleitung auf den von der Mannschaft verfassten Brief. Und der hat‘s in sich.