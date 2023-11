LIVE ab 21 Uhr: Dortmund muss bei AC Milan ran!

Sabitzer? „Wir werden schauen, ob es bis zum Spiel reicht!“

Dortmund stieg zuversichtlich in den Flieger. Der beim 4:2 gegen Gladbach am Wochenende zur Pause angeschlagen ausgewechselte Marcel Sabitzer war dabei. „Wir werden schauen, ob es bis zum Spiel reicht“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über die Einsatzchance von Österreichs Teamspieler. Bei einem Remis der Schwarz-Gelben würde die Entscheidung im Gruppen-Finale am 13. Dezember daheim gegen PSG fallen. Milan wäre mit einem Sieg über Dortmund an den Deutschen vorbei und hätte das eigene Schicksal zum Abschluss in Newcastle selbst in der Hand.