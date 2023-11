Sinner führt Italien gegen Djokovic ins Finale

Im Finale trifft Italien am Sonntag (16. Uhr) in Malaga auf das von Lleyton Hewitt betreute Australien, das sich am Freitag mit 2:0 gegen Außenseiter Finnland durchgesetzt hatte. Sechs Tage nach dem Endspiel bei den ATP-Finals der weltbesten Spieler, das Djokovic gegen Sinner gewonnen hatte, boten beide Topstars abermals teils hochklassiges Tennis. Dieses Mal hatte der Italiener das bessere Ende für sich. Zum Auftakt des Halbfinal-Duells hatte Kecmanovic das serbische Team durch ein 6:7(7),6:2,6:1 gegen Lorenzo Musetti in Führung gebracht.