Lagarde-Sohn verspekuliert sich mit Kryptowährung

Selbst diejenigen, die es eigentlich besser wissen müssten, sind nicht vor Spekulationsverlusten mit Kryptowährungen gefeit: EZB-Präsidentin Christine Lagarde räumte am Freitag in Frankfurt ein, dass einer ihrer beiden Söhne sich mit Cyberdevisen verzockt hat. „Er hat mich königlich ignoriert, was sein Privileg ist“, sagte sie. „Er hat fast alles Geld verloren, das er investiert hat.“