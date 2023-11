Juventus gegen Inter Mailand ab 20.45 Uhr LIVE

In Topform kommen Tabellenführer Inter Mailand und Juventus zum Serie-A-Gipfeltreffen in Turin. Gastgeber Juve will das „Derby d‘Italia“ auch als Kampfansage in Sachen Scudetto nutzen. Mit einem Sieg würde die „Alte Dame“ Marko Arnautovic und Co. von der Tabellenspitze stoßen und nach drei enttäuschenden Saisonen ihren Anspruch auf den Meistertitel deutlich unterstreichen.