„Man sollte sich treu bleiben“

Einerseits gibt es immer wieder Künstler/innen die in relativ kurzer Zeit rasant aufsteigen. Bei vielen dauert es aber länger, und man muss sich sein Publikum erspielen. Was sich auf alle Fälle verändert hat, ist die Möglichkeit, sich verhältnismäßig schnell über Social Media ein Publikum aufzubauen. Natürlich steckt auch dahinter viel Arbeit. Egal, ob schneller Aufstieg oder langer Weg: Am Ende muss man sich selbst treu bleiben.