Die „Krone“ lädt jetzt zum Leadership Day 2024

Was kann die Unternehmenswelt vom Leistungssport lernen, und was können Führungskräfte in ihren Alltag übertragen? Die Antworten darauf und noch viel mehr, gibt es beim ersten „Krone Leadership Day“ am 22. Februar 2024! Erleben Sie spannende Vorträge namhafter Persönlichkeiten aus Sport und Wirtschaft, die Ihnen wertvolle Einblicke in erfolgreiche Unternehmensführung und Sportprinzipien bieten. Als Top-Speaker sind Ralf Rangnick, Peter Stöger, Jakob Pöltl, Roswitha Stadlober uvm. bereits für das Event-Highlight 2024 fixiert.