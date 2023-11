ÖFB-Team beeindruckt: „Das habe ich selten erlebt“

„Großteil der Spieler fängt mit EM in Frankreich wenig an“

Zwei Jahre vor Schöttels Bestellung zum Sportdirektor befand sich das ÖFB-Team in einer ähnlichen Situation: Die EM-Quali wurde damals sogar auf Platz eins abgeschlossen, die Fan-Begeisterung war groß, doch dann folgte eine verkorkste EURO 2016. Für Schöttel ist dies aber nicht viel mehr als Schnee von gestern. „Der Großteil der Spieler fängt mit der EM in Frankreich wenig an. Und ich habe das Trainerteam so kennengelernt, dass man sich nicht wahnsinnig darum kümmert, was in der Vergangenheit passiert ist“, sagte der Ex-Rapid-Betreuer.