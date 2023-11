„Wir wollen mehr sein als nur das Brüderpaar“

„Den hätte ich auch gerne, das ist ein ganz großes Ziel für den kommenden Winter. Zudem will ich in der Gesamtwertung in die Top-10, vielleicht geht sogar noch mehr“, grinst Stefan, der als Junior Einzel- und Teamweltmeister wurde. Und auch bei den Weltcupeinsätzen seinem Bruder voraus ist. Was daran liegt, dass Thomas gesundheitlich über längere Zeit Probleme hatte. Die sind zum Glück ausgeräumt, weshalb er sich in dieser Saison einiges zutraut. „Mein Kreuzweh und die Knieprobleme, die ich davor hatte, habe ich jetzt gut im Griff. Ich weiß, woran ich arbeiten muss und bin guter Dinge. Ein weiteres Stockerl wäre schön, ich will aber auch realistisch bleiben.“ Konkret bedeutet das, dass er sich in der erweiterten Weltcupspitze etablieren und regelmäßig in die Top-10 kommen möchte.