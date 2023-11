Es kommt zum Duell zwischen Ronaldo und Messi!

Wie Turki Al-Sheikh, der Vorsitzende der Allgemeinen Sportbehörde in Saudi-Arabien, am Dienstag bekannt gab, wird Inter Miami im Februar 2024 im Rahmen des Riyadh Season Cup in die saudische Hauptstadt reisen und dort unter anderem auf Al-Nassr, den Klub von Cristiano Ronaldo, treffen.