Moskau: Keine Koexistenz mit Führung in Kiew

Das russische Präsidialamt bekräftigte unterdessen zum zehnten Jahrestag erster Massenproteste in Kiew, die 2014 schließlich zum Sturz des russlandfreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch geführt haben und zur klaren Orientierung in Richtung Westen und EU, seine Sicht der damaligen Ereignisse: Es habe sich um einen aus dem Ausland unterstützten Putsch gehandelt, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Dies sei es, was die aktuelle pro-westliche Ausrichtung der ukrainischen Regierung erkläre.