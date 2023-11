Wieder deutlich weniger Schulabmeldungen

In Österreich gibt es keine Schul-, sondern lediglich eine Unterrichtspflicht. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche auch häuslichen Unterricht oder eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht (diese vergeben keine Zeugnisse) besuchen können. Das muss der jeweiligen Bildungsdirektion gemeldet werden, die das auch untersuchen kann, „wenn mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die Gleichwertigkeit des Unterrichts nicht gegeben ist.“ Wer häuslichen Unterricht hat, muss am Ende des Schuljahres eine Externistenprüfung absolvieren. Schafft das Kind oder der Jugendliche diese nicht, muss das Schuljahr in einer Schule mit Öffentlichkeitsrecht wiederholt werden.