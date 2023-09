Schulpflichtverletzung: Verfahren nehmen zu

Schulpflichtverletzungen nahmen mit Ausnahme von Wien in allen Bundesländern zu, wie der „Standard“ am Freitag berichtete. Die meisten seien heuer in Oberösterreich (270), Niederösterreich (147) und Salzburg (72) verzeichnet worden. Die wenigsten Schulpflichtverletzungen gab es in der Steiermark (36) und in Vorarlberg (28). In Vorarlberg soll es außerdem keinen klaren Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geben, wie einen Protest der Eltern gegen die Schutzmaßnahmen bis zur Schulverweigerung der Kinder. Zudem betreffen alle Verfahren dort nur eine einzige Familie.