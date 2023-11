Großes Public Viewing am Badeschiff Wien

Am 21. November trifft das kleine Österreich auf den großen Bruder Deutschland. Diese Partie ist für Österreicher immer ein absolutes Highlight des Jahres, und hunderttausende Österreicher fiebern mit und hoffen auf einen Sieg. Aufgrund der letzten sportlichen Leistungen der DFB-Elf ist ein gutes Ergebnis für das Team rund um David Alaba auch realistisch. Gleichzeitig will die DFB-Elf nach der Niederlage gegen die Türkei in der EM-Vorbereitung keine weitere Blöße geben.