Linzerin soll Drogen mit der Post verschickt haben

Drogendeals im großen Stil – und das alles per Mausklick: Im Darknet, dem verschlüsselten Bereich des Internets, soll eine 24-Jährige von Linz aus Ecstasy-Tabletten, Kokain, MDMA, Cannabis und Amphetamin verkauft und versendet haben – und zwar in rauen Mengen: Die Sendungen mit Drogen hatten den 97-fachen Umfang der für Strafverfahren relevanten Grenzmenge. Das Suchtgift soll die Österreicherin in der Wohnung sowie im Keller einer 23-Jährigen gelagert haben, wo nach dem Auffliegen der Päckchen weitere Drogen gefunden wurden.