Tiger Woods ist bald Gastgeber für Sepp Straka

Das Wiedersehen von neun Ryder-Cup-Helden bei der DP World Tour Championship in Dubai genoss Sepp Straka sehr. Am letzten Tag spielte Österreichs Golfstar sogar wie in Rom mit Shane Lowry in einem Flight. Wie bei ihren Auftritten beim Ryder Cup hatten die beiden viel Spaß, spielten auf den Löchern 14, 15, 17 sogar synchron Birdies. Sepp, der für Platz 22 exakt 79.823,81 Euro Preisgeld erhielt, lächelte: „Es war sehr schön, viele der Burschen zu sehen. Wir haben viele Erinnerungen an Rom hochleben lassen.“