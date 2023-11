Nächster großer Karriereschritt für Charlie Wurz

Denn Charlie wurde in einem Unfall seines Kontrahenten Paul Aron verwickelt, konnte nicht mehr ausweichen und beschädigte seinen Frontflügel und das Getriebe. „Als ich zu der Kurve gekommen bin, habe ich gesehen, dass Paul gecrasht ist, sein Auto war in zwei Teile geteilt und stand in Flammen. Instinktiv habe ich dann gebremst, die Hinterräder haben blockiert und ich bin in die Mauer“, berichtete Wurz in einem Interview während der Live-Übertragung des Automobil-Weltverbandes FIA.