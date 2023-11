Horror-Crash: „Ich dachte, ich würde verbrennen!“

Ein Horror-Crash in der Formel 3 sorgt im Nachhall des Macau-Grand-Prix für großes Entsetzen! Im Hauptrennen am Sonntag schlug Prema-Pilot Paul Aron derartig heftig in der Paiol-Kurve ein, dass sein Bolide in zwei Teile zerrissen wurde und in Flammen aufging! „Als ich die Flammen sah, dachte ich, ich würde verbrennen!“, bekannte der letztlich wie durch ein Wunder völlig unverletzt gebliebene estnische Unfall-Pilot nach dem Rennen …