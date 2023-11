„Dieser Ausschluss ließ uns nur noch grinsen“

Als Veranstalter mit der Schweiz war Österreich 2008 erstmals bei einer EM dabei - die Teilnahme löste im Land eine riesige „EUROphorie“ aus. Nach einem Punkt aus den ersten beiden Partien prallte das ÖFB-Team am letzten Spieltag der Gruppe B auf Deutschland. 51.428 Fans fieberten im vollen Happel-Stadion, Zehntausende in den Fanzonen im Land mit. Das „Happy End“ blieb fast auf den Tag genau 30 Jahre nach Córdoba leider aus: Michael Ballack schoss die DFB-Elf kurz nach der Pause mittels Freistoß zum 1:0-Sieg und in das Viertelfinale, der Gastgeber schied aus.