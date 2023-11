Emma Spitz passte auf Schweinsteigers Kinder auf

Bei Champagner-Dusche maßgeblich beteiligt

Mit Siegerin Alexandra Försterling ist Emma ganz eng. Bei der Champagner-Dusche war die Österreicherin in maßgeblicher Rolle beteiligt und umarmte ihre Freundin lange (siehe Video weiter unten). Die beiden kennen sich seit zehn Jahren, haben in der Jugend häufig gegeneinander gespielt und sich auch in den USA im College-Golf oft gegenübergestanden. Rein optisch könnten sie auch Schwestern sein. Emma nickt: „Stimmt, wir habe beide eine ähnliche Statur, sind beide blond und lachen gerne. Wir reisen sehr oft gemeinsam, teilen uns auch häufig ein Zimmer.“ Lachender Nachsatz: „Der Turniersieger zahlt die Unterkunft. Aber dieses Mal hatten wir beide unsere Mütter dabei. Und in der Schweiz, als Alex im September ihren ersten Turniersieg gefeiert hat, war ich nicht dabei.“