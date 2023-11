Gusenbauer: Zehn Minuten Sitzung in Benkos Chalet

Beim Blick auf die tiefroten Zahlen wichtiger Gesellschaften, die zuletzt schrittweise an die Öffentlichkeit gelangt sind, stellen Wirtschaftsexperten mittlerweile zwei Fragen: Warum gab es in der verschachtelten Konstruktion aus mehr als 1000 Firmen keine konsolidierte Bilanz, also kein Gruppen-Bild, das sämtliche Finanzkennzahlen und wesentliche Verschränkungen bzw. Haftungen der Gesellschaften untereinander ausweist?