„Ich bekomme nach jedem Spiel Drohungen“

Anfangs ein Schock

Nachrichten wie „Ich hoffe, du stirbst und fährst zur Hölle“ oder „Ich wünschte, du würdest in einem Pool ertrinken“ gehören bei der 23-Jährigen zum traurigen Alltag. „Es gibt noch keine Lösung dafür, so geht es nicht nur mir. Dabei ist es egal, ob ich ein Spiel gewinne oder verliere.“ Vielmehr geht es darum, dass Zocker nach einem falschen Wett-Tipp ihren Frust an den Sportlern auslassen.