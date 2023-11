Fulminanter KAC feiert 7:1-Kantersieg bei Fehervar

Der KAC hat sich in der ICE Hockey League mit einem Torspektakel aus der Länderspiel-Pause zurückgemeldet. Die nun fünftplatzierten Rotjacken siegten am Freitagabend bei Fehervar überraschend deutlich mit 7:1. Hinter dem erst am Sonntag wieder ins Geschehen eingreifenden Spitzenreiter Salzburg halten nun vorerst drei Teams punktegleich auf den Plätzen zwei und drei. Die Black Wings sind nach einem 4:1 gegen Pustertal Zweiter, Fehervar und der VSV gleichauf Dritter.