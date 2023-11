Banken müssen sich gegen Cyber-Risiken wappnen

Geldhäuser, die in Vor-Ort-Inspektionen geprüft wurden, haben der EZB zufolge bereits konkrete Aufsichtsempfehlungen erhalten. Auch das Management aller anderen Banken solle darüber nachdenken, in welchen Abteilungen der Umgang mit IT- und Cybersicherheitsrisiken verbessert werde könne. Weitere Vor-Ort-Inspektionen seien notwendig. Die Bankenaufseher wollen im kommenden Jahr Geldhäuser in einem großen Stresstest daraufhin prüfen, inwieweit sie in der Lage sind, auf Cyberattacken zu reagieren und sich von ihnen zu erholen.