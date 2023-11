EU-Firmen wollen Klarheit über Chinas Datengesetze

Eine Mehrheit der europäischen Unternehmen in China fordert klarere Definitionen bei der Regulierung und dem Transfer von Daten. Wie aus einer von der europäischen Handelskammer in Peking veröffentlichten Umfrage hervorgeht, würden die Unklarheiten in der chinesischen Gesetzgebung den Firmen potenziell Kosten in Millionenhöhe aufbürden.