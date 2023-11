Wasserparadies in der Lobau droht zu „verdursten“

„Fische gibt es hier überhaupt nicht mehr, entweder vertrocknet oder von den Reihern aus den letzten Lacken geholt!“, warnt ein beherzter Naturschützer. Das Problem ist allerdings kein neues. Jahr für Jahr wird im Oktober die Bewässerung, in Fachkreisen Dotation genannt, von der Neuen Donau her abgeschaltet. Der erst heuer errichtete zusätzliche Wassereinlauf bei der Panozza-Lacke ist nicht in Betrieb.