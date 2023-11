Bordell-Mitarbeiter dealten mit Liebe und Koks

Nicht nur die sexuellen Gelüste sollen in einem steirischen Bordell befriedigt worden sein. Sechs ehemalige Mitarbeiter – darunter die Chefin der Prostituierten –, sollen im großen Stil Kokain auf der Freier verkauft haben, was in der Szene bekannt war – insgesamt geht es um 4,6 Kilogramm.