Opern-Doppler über Liebe und tödliche Eifersucht

Hannover, Stuttgart, Bremen und nun seit vier Jahren am Linzer Musiktheater: Adam Kim (48) ist mittlerweile einer der heimischen Publikumslieblinge, brillierte er doch in Produktionen wie „Die tote Stadt“ oder in „Le Nozze di Figaro“. Schon vor dem Sommer hat er begonnen, seine Partien für das ungewöhnliche Doppel-Opernereignis „Cavalleria Rusticana“ und „Pagliacci“ zu proben, das am Samstag Premiere im Musiktheater hat.