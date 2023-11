Teurer Winterspaß: Sind Skikurse noch leistbar?

Immer weniger Schulen in Wien bieten Schulskikurse an. Diese Kurse sind nicht nur eine großartige Möglichkeit für Schüler, eine neue Fähigkeit zu erlernen und die Natur zu genießen, sondern sie fördern auch Teamarbeit und Selbstvertrauen. Solche Ausflüge stellen Eltern jedoch häufig vor eine finanzielle Hürde. Wie können wir diese wertvollen Erfahrungen für mehr Schüler zugänglich machen? Könnten Partnerschaften mit lokalen Unternehmen oder gemeinnützigen Organisationen eine Lösung sein? Oder vielleicht könnten alternative, kostengünstigere Outdoor-Aktivitäten in Betracht gezogen werden? Was sind Ihre Gedanken dazu?