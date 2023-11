Novak Djokovic gegen Jannik Sinner ab 21 Uhr LIVE

Der topgesetzte Serbe rang am Sonntagabend in seiner ersten Partie den Dänen Holger Rune mit 7:6(4),6:7(1),6:3 nieder. Dadurch stand fest, dass der 36-Jährige zum bereits achten Mal ein Jahr als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste beenden wird. „Ich wollte diesen Sieg heute unbedingt, um sozusagen den Affen von meinem Rücken zu haben“, sagte Djokovic und fügte hinzu: „Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus.“