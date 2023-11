Sind Sie „Hopadadsch“ oder doch „Blitzkneisser“?

Und wer ein „Farzlschmecker“ (einer, der es genau wissen will) ist, kann in einem weiteren Kapitel viel über die frühe Entstehung der Sprache in der Region erfahren. „Ich habe die Sache nie als ,gaudig‘, sondern von wissenschaftlicher Seite her betrachtet“, so der Dialektprofi: „Das erledigt mein Illustrator Rudolf, er hat witzige Cartoons zu besonders interessanten Wörtern parat.“