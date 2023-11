Österreich geht mit 1:1 in die Entscheidung

Das Play-off-Duell von Österreichs Tennis-Team im Billie Jean King Cup der Frauen mit Mexiko steht nach dem ersten Tag 1:1. Zunächst war die Vorarlbergerin Tamira Paszek am Samstag in Schwechat Fernanda Contreras 2:6, 5:7 unterlegen, ehe die Wienerin Sinja Kraus als Nummer eins ihrer Equipe die routinierte Giuliana Olmos 7:5, 6:2 bezwang. Die Entscheidung über den Aufstieg in die Weltgruppen-Qualifikationsrunde 2024 fällt am Sonntag.