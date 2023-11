„Kind sein“ anno 2023: Was bleibt noch zu tun?

Kinder, auch jene, die von einem Teil der Gesellschaft als „schwierig“ eingestuft werden, sollen glücklich, frei und selbstbestimmt aufwachsen können. Um allen Kindern eine Stimme in der Erwachsenenwelt zu geben, fanden im Rahmen der Ausstellung auch Diskussionsformate statt. „Dabei wurden 8000 Stimmen gehört, die sich an die Erwachsenen richten“, heißt es. Am Abschlussgespräch nahmen Experten wie die Psychologin Theresia Detzlhofer, UNICEF-Österreich-Chef Christoph Jünger und Ethiker Gottfried Schweiger teil. Detzlhofer: „Kind sein, soll bedeuten, in einem geschützten Rahmen aufwachsen, träumen und staunen zu dürfen.“