NEOS wollen Pflicht-Schulfach zu Demokratie

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hätten zunehmende religiöse Spannungen und kulturelle Konflikte auch vor Wiener Straßen und Schulen nicht Halt gemacht, sprach Meinl-Reisinger von einer Welle an Hass und Radikalisierung. Antisemitische Vorfälle hätten sich in Wien fast vervierfacht, so auch Wiederkehr. Er erzählte von Gesprächen mit Juden aus Wien, die aufgrund dessen überlegen würden, nach Israel auszuwandern.