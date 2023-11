Schülerin flog trotz gültigem Ticket aus dem Bus

Es scheint in Zeiten, in denen man mit digitalen Tickets am Handy verreisen oder Eintritt zu Veranstaltungen erhält, etwas steinzeitlich. Doch wer ein Top-Jugendticket besitzt, muss dieses in ausgedruckter Form mitführen, obwohl man die Fahrkarte nach dem Kauf extra als PDF-Dokument erhält.