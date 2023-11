Der Black Friday ist in Niederösterreich blau-gelb

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker (l.) und WKNÖ-Vizepräsidentin Nina Stift kündigen wieder den niederösterreichweiten #ichkauflokal-Aktionstag der Wirtschaftskammer NÖ inklusive Gewinnspiel an. Voraussetzung für die Gewinnspielteilnahme ist ein Einkauf bei einem #ichkauflokal-Partnerbetrieb, wie zum Beispiel bei Martin F. Fellner (Mitte) bei Polstermöbelwerkstatt-Raumausstatter Fellner in St. Georgen am Steinfeld.

(Bild: Josef Bollwein)