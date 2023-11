Räuber springt von Balkon und stürzt auf Fahrräder

22. Juli, 4 Uhr in der Früh: Vier zunächst unbekannte Männer nahmen den am Boden sitzenden 18-jährigen Einheimischen ins Visier. Sie bäumten sich vor ihrem Opfer auf und forderten Bargeld. Dem Tiroler, der am Hals gepackt worden war, wurde eine Tracht Prügel angedroht, sollte er der Forderung nicht nachkommen.