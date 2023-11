Feuertaufe für Ski-Weltcup in Zermatt-Cervinia

Die erste länderübergreifende Ski-Weltcup-Station in Zermatt und Cervinia erlebte eine gelungene Feuertaufe. Die ein oder andere Kuriosität sorgt am Rande des ersten Trainings aber für Schmunzeln: So dürfen Schweizer Soldaten nur den oberen Streckenabschnitt präparieren, Zöllner stehen am Grenzübergang.