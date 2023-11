LIVE: Ofner gewinnt den ersten Satz im Tiebreak

Endspurt vor Saisonende

Im direkten Vergleich mit Ofner führt Mannarino mit 1:0, Anfang Oktober hatte der ÖTV-Spieler im Astana-Halbfinale mit 4:6, 2:6 klar verloren. Am Ende eines langen Jahres, das bisher 90 Matches für Ofner brachte, will der Rechtshänder noch einmal alles in die Waagschale werfen. „Es ist das letzte Turnier der Saison, also noch mal volle Energie und danach einmal wirklich abschalten.“