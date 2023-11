Mehr Rücksicht und Hunde bitte an die Leine!

Leinenpflicht im Fokus

Freilaufende Hunde seien eines der größten Probleme in der Stadt. Gerade am Kreuzbergl, am Glanweg und an der Sattnitz komme es immer wieder zu Konflikten, weil Hundehalter ihre Vierbeiner kreuz und quer durch die Gegend laufen lassen. „Deshalb wird das Ordnungsamt wieder vermehrt Kontrollen durchführen“, betonte Bürgermeister Christian Scheider. Auch werde man bei gemeldeten Konfliktsituationen und Beschwerden wegen aggressiver Hunde sofort ebenfalls durch das Ordnungsamt einschreiten. Zudem wurde ein Antrag für ein Alkoholverbot in Hundefreilaufzonen im Gemeinderat eingebracht. Dieses sei notwendig geworden, da es in gewissen Hundefreilaufzonen immer wieder zu „partyähnlichen Zuständen“ komme.