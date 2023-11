Welt-Nettigkeitstag: Freundlichkeit ist ansteckend

Am 13. November 2023 findet der Welt-Nettigkeitstag oder World Kindness Day statt. Dieser Tag wurde 1998 von der World Kindness Movement ins Leben gerufen und soll die Menschen daran zu erinnern, dass Freundlichkeit und Mitgefühl wichtige Werte sind, die wir in unserer Gesellschaft fördern sollten. Nicht nur, aber besonders diesen Tag, sollten wir uns daher zum Anlass nehmen, Gutes zu tun. Denn schon die kleinste Geste der Freundlichkeit kann einen großen Unterschied im Leben eines anderen Menschen machen: eine nette Nachricht, eine Spende an eine Wohltätigkeitsorganisation oder einfach Zeit mit jemandem zu verbringen, der sich einsam fühlt. Welche kleinen Gesten fallen Ihnen ein, um anderen eine Freude zu bereiten? Teilen Sie Ihre Ideen mit unserer Community!