Protzen und Prahlen: Unangebracht oder okay?

Nicht nur Influencer tun es oft und ganz ungeniert: den eigenen Reichtum zur Schau stellen. Ob das protzige Auto, der neueste Markenschmuck oder ständige Kurztrips zu den teuersten Destinationen dieser Welt: Die Reichen und Schönen präsentieren gern, was sie haben und propagieren damit ihren Luxus-Lifestyle. Auf der anderen Seite steht die immer ärmer werdende Mittelschicht, die teilweise wegen Inflation und Krisen jeden Cent umdrehen muss. Ist es besonders in diesen Zeiten notwendig, als prominente Persönlichkeit so aufzutreten? Was meinen Sie: Darf man ruhig zeigen, was man sich alles leisten kann? Schürt das nur unnötig Neid? Oder ist es okay, sich nach dem Motto „Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr“ zu richten? Welcher Star, den Sie kennen, schafft es vielleicht sogar, den Spagat zwischen Angeberei und stilvoller Präsentation zu vollführen? Diskutieren Sie mit!