Die Krawatte lockern und zur Krebsvorsorge gehen

Per Videobotschaft meldete sich Hans Sigl, stilgemäß von Dreharbeiten am Berg, bei der Auftaktveranstaltung der Österreichischen Krebshilfe in der Wiener Eden-Bar: „Gehen Sie zur Untersuchung! Deshalb heißt es ja auch `Loose Tie, sei dabei´. Nicht mehr und nicht weniger. Let love rule.“ Der beliebte TV-Star ist das heurige Testimonial der Aufklärungskampagne für mehr Gesundheitsbewusstsein seiner Geschlechtsgenossen.