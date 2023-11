Warum Lothar Matthäus die Bayern-Spieler leidtun

Kein großer Unterschied

Und der 62-Jährige steht zu seiner Kritik der vergangenen Wochen. Nach wie vor erkenne Matthäus keine deutliche Weiterentwicklung zu Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann: „Bei Bayern München legt man die Messlatte sehr hoch an, und ich habe in den letzten sechs, sieben Monaten nicht den großen Unterschied gesehen zu vorher. In mehreren Spielen wie zum Beispiel gegen Mainz, Kopenhagen oder Istanbul war nicht die Überlegenheit, Leichtigkeit, Spielfreude und Kompaktheit wie am Samstag in Dortmund zu sehen.“